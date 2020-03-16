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В Нацбанке убеждены, что Украина готова к кризису

В Нацбанке убеждены, что Украина готова к кризису
11:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Согласно заявлению НБУ, банковская система сможет преодолеть возможные кризисные явления.

В Национальном банке считают, что экономически Украина лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы.

Об этом в эфире "Радио НВ" сказал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

"Экономически Украина гораздо лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы - во время 2014 года или 2008 года. Запас прочности экономики значительно лучше, у нас стабильная, ликвидная, хорошо капитализированная банковская система, у нас работает система плавающего курсообразования, у нас не накапливаются значительные дисбалансы, инфляция у нас значительно снижается", - сказал Чурий.

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Он отметил, что надеется на подписание программы сотрудничества с МВФ.

"Если эта программа будет подписана, мы будем под зонтиком международных финансовых учреждений и сможем более уверенно пройти кризис", - добавил Чурий.

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НБУ, Украина, Нацбанк, Экономика, Олег Чурий.
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