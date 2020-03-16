Крупнейший американский банк прогнозирует глобальную рецессию

Новости Бизнеса:В крупнейшем банке США считают, что коронавирус окунет мировую экономику в глубокую рецессию.

Финансовый холдинг JPMorgan прогнозирует, что пандемия коронавируса приведет экономики США и стран Европы в глубокую рецессию, которая будет ощущаться уже летом.

Об этом сообщает Business Insider.

"Крупнейший банк США ожидает, что пандемия коронавирус окунет американскую и европейскую экономики в глубокую рецессию уже этим летом", - говорится в сообщении.

Прогнозы JPMorgan значительно изменились в течение последних недель, поскольку вспышка коронавируса распространилась по всему миру, вызвав обвал фондовых рынков.

Согласно прогнозам JPMorgan, экономика США сократится на 2% в первом квартале и на 3% во втором, а экономика стран еврозоны - на 1,8% и 3,3% соответственно.

Поэтому, как отмечается, чтобы избежать еще более сильного удара для глобальной экономики, правительствам необходимо прибегнуть к мерам стимулирования: ограничению стресса на финансовых рынках и поддержанию потребительского спроса путем денежно-кредитной политики.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский заявил, что Национальный банк Украины согласился разработать программу мер по кредитной поддержке бизнеса и граждан в условиях карантинных мер с целью противодействия коронавирусной инфекции.