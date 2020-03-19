В банки Украины начались поставки наличной валюты - НБУ

Новости Бизнеса:В Украине НБУ восполняет дефицыт иностранной валюты, вызванный ограничениями в авиасообщениях из-за коронавируса.

Национальный банк Украины уже подкрепляет кассы банков наличной иностранной валютой, дефицит которой был вызван перебоями с доставкой самолетами в условиях ограниченного авиасообщения из-за распространения в мире коронавируса.

Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, Нацбанк начал сотрудничество с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты и проводит операции по подкреплению банков наличными долларами и евро путем их обмена на соответствующую безналичную валюту.

В частности, в ходе первой проведенной сегодня операции по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 миллионов евро Нацбанк обменял 35 миллионов евро.

В НБУ пообещали проводить такие операции и в дальнейшем, но пока только с евро.

"Но мы уже ждем большую партию валютной наличности в долларах США. Поэтому в ближайшее время подкрепим банковские кассы и американской валютой", - заверил регулятор.

В то же время, в НБУ призвали граждан при необходимости покупать и продавать валюту через онлайн-сервисы банков, что удобнее и безопаснее в условиях распространения коронавируса.

Как сообщалось ранее, ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты, но продолжают проводить безналичные валютно-обменные операции.

Национальный банк 17 марта констатировал нехватку наличной валюты в кассах банков из-за проблем с ее доставкой, но пообещал улучшение ситуации в ближайшее время.

Украинские компании и граждане за пять рабочих дней в марте купили 2,1 миллиарда долларов, при этом порядка 1,7 миллиарда долларов было выкуплено бизнесом для оплаты по контрактам и платежей по долгам, а 300 миллионов долларов купило население.

По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.