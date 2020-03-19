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Кризис может оставить без работы до 500 тысяч украинцев – экс-министр

Кризис может оставить без работы до 500 тысяч украинцев – экс-министр
20:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине более 500 тыс граждан рискуют потерять работу.

От 170 до 500 тысяч украинцев могут остаться без работы в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Такое мнение высказал экс-министр экономического развития, сельского хозяйства и торговли Тимофей Милованов на своей Facebook-странице.

"Сколько людей останется без работы в результате кризиса? По моему мнению, от 170 до 500 тысяч человек. И это консервативная оценка", - написал Милованов.

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По мнению экс-министра, к потере работы во время кризиса наиболее уязвимы неформально занятые работники, особенно в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта.

"Наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются неформально занятые работники. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 миллиона человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тысяч человек", - сообщил он.

При оценке масштабности потенциальной безработицы в Украине Милованов акцентировал внимание на китайском опыте.

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"Действительно, в Китае, по опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержку с зарплатой. Поэтому предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тысяч человек", - заявил экс-министр.

Милованов акцентировал, что если увольнения будут происходить и в других сферах с неформально занятыми работниками, то показатели будут еще выше - до 500 тысяч безработных.

Как сообщалось ранее, Международная организация труда (МОТ) прогнозирует, что экономический и трудовой кризис, вызванный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу почти на 25 миллионов человек. 

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Основываясь на различных сценариях влияния коронавируса на рост мирового ВВП, оценки МОТ указывают на рост глобальной безработицы от 5,3 миллиона до 24,7 миллиона человек от базового уровня в 188 миллионов в 2019 году.

По оценкам МОТ, от 8,8 до 35 миллионов человек будут страдать от нищеты во всем мире.

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Украина, МОТ, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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