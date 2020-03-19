НБУ продал еще $200 млн для сглаживания колебаний курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в среду $200 млн, что на 33%, или на $100 млн меньше, чем во вторник, сообщил регулятор на странице в Facebook.
"Сегодня Национальный банк принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали $200 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования", - говорится в сообщении.
Согласно ему, спрос на валюту продолжает преобладать над предложением, в связи с ухудшением настроений участников рынка из-за коронавируса. Уточняется, что психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в последние недели.
Нацбанк напомнил, что в минувшем году ситуация на валютном рынке была благоприятной: предложение преобладало над спросом, и для сглаживания колебаний гривны в сторону укрепления центробанк выкупил почти $8 млрд в резервы.
"Мы имеем достаточное подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону", – отметил регулятор.
Что происходит:
На минувшей неделе НБУ провел интервенции в поддержку гривны на $981,60 млн. В частности, во вторник регулятор продал около $270 млн, в среду – $350 млн, в четверг – $220 млн и в пятницу – $150 млн.
В целом с начала года, с учетом среды, 18 марта, Нацбанк купил в резервы $1,23 млрд, продал – $2,19 млрд, свидетельствуют его данные.
С начала прошлой недели курс гривны на межбанке опустился с 24,995 грн/$ до 27,390 грн/$1 на закрытии рынка 18 марта, а на наличном рынке в среду он достиг 27,23-28,54 грн/$1 (купля-продажа).
Напомним:
В последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.
Дефицит наличной валюты привел к скачку ее курса во вторник и потянул за собой курс он-лайн обмена коммерческих банков, к которому Нацбанк посоветовал обращаться гражданам.
Государственная налоговая служба Украины до 30 марта обнародует обновленный план проверок налогоплательщиков на текущий год с учетом принятых Верховной Радой изменений относительно ослабления ряда норм налогового законодательства с целью поддержки бизнеса на период карантина, введенного в целях противодействия распространению на территории страны коронавируса COVID-19.
В связи с повсеместным карантином в НБУ временно приостановили продажу нумизматической продукции.