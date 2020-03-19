НБУ продал еще $200 млн для сглаживания колебаний курса гривни

Новости Бизнеса:НБУ в среду уменьшил интервенции в поддержку гривни до $200 млн.

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в среду $200 млн, что на 33%, или на $100 млн меньше, чем во вторник, сообщил регулятор на странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали $200 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования", - говорится в сообщении.

Согласно ему, спрос на валюту продолжает преобладать над предложением, в связи с ухудшением настроений участников рынка из-за коронавируса. Уточняется, что психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в последние недели.

Нацбанк напомнил, что в минувшем году ситуация на валютном рынке была благоприятной: предложение преобладало над спросом, и для сглаживания колебаний гривны в сторону укрепления центробанк выкупил почти $8 млрд в резервы.

"Мы имеем достаточное подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону", – отметил регулятор.

Что происходит:

На минувшей неделе НБУ провел интервенции в поддержку гривны на $981,60 млн. В частности, во вторник регулятор продал около $270 млн, в среду – $350 млн, в четверг – $220 млн и в пятницу – $150 млн.

В целом с начала года, с учетом среды, 18 марта, Нацбанк купил в резервы $1,23 млрд, продал – $2,19 млрд, свидетельствуют его данные.

С начала прошлой недели курс гривны на межбанке опустился с 24,995 грн/$ до 27,390 грн/$1 на закрытии рынка 18 марта, а на наличном рынке в среду он достиг 27,23-28,54 грн/$1 (купля-продажа).

Напомним: