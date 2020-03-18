В Украине НБУ временно приостановил продажу нумизматики

Национальный банк временно приостанавливает продажу нумизматической продукции.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В связи с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, Национальный банк приостанавливает реализацию нумизматической продукции", - говорится в сообщении.

С 18 марта 2020 года приостанавливается реализация нумизматической продукции, заказанной через систему "Online заказ".

Невыкупленная нумизматическая продукция, заказанная через систему "Online заказ", будет доступна для реализации после снятия профилактических мероприятий.

Приостанавливается также реализация нумизматической продукции через кассы свободной продажи.

О возобновлении работы Национальный банк сообщит дополнительно.

Напомним:

17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.

Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.