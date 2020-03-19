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Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса

Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса
18:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Бизнеса:В связи с эпидемией коронавируса в Кабмине начали подготовку изменений в госбюджете.

Министерство финансов Украины готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает Кабмин. 

"Во исполнение протокольного решения правительства от 18 марта 2020 года Министерством финансов Украины разрабатываются изменения в законодательство, в том числе в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти изменения имеют целью обеспечение финансирования первоочередных мероприятий, направленных на:

  • локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни;
  • предотвращение негативных последствий, вызванным возникновением и распространением коронавируса;
  • принятие антикризисных мер по поддержке экономики.

"В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование", - говорится в сообщении. 

Кроме того, правительство поручило главным распорядителям средств госбюджета оперативно предоставить Минфину предложения по экономии средств с целью их использования на вышеуказанные мероприятия. 

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Как сообщалось ранее, Министерством финансов было предложено совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством юстиции подать на рассмотрение правительства в кратчайшие сроки проект закона о создании стабилизационного фонда Госбюджета с соответствующими предложениями о внесении изменений в другие законы Украины и Бюджетного кодекса.

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Украина, Минфин, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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