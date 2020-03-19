Из-за карантина 17 предприятий Укроборонпрома ввели в простой

Новости Украины:В связи с введением карантина действия ограничительных мероприятий коснулись и государственный концерн Укроборонпром, где 17 предприятий ввели в простой.

На время карантина и действия ограничительных мероприятий 17 предприятий, которые входят в государственный концерн Укроборонпром ввели в режим простоя.

Об этом говорится в сообщении концерна.

"17 предприятий ввели режим полного или частичного простоя. Это означает, что предприятия продолжают функционировать, но не производят продукцию и не осуществляют ремонтов", — объясняют там.

Кроме этого, на 60 предприятиях Укроборонпрома сократили количество работников, которые ежедневно ходят на работу, на 15 тыс. Большинство работников отправили в отпуск, еще около 2 тыс. работают удаленно, из дома.

Как сообщалось ранее, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также правительство решило до 3 апреля отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины, а также остановить работу метрополитенов. Движение собственных автомобилей не ограничивается.

Напомним: