Из-за карантина 17 предприятий Укроборонпрома ввели в простой

На время карантина и действия ограничительных мероприятий 17 предприятий, которые входят в государственный концерн Укроборонпром ввели в режим простоя.
Об этом говорится в сообщении концерна.
"17 предприятий ввели режим полного или частичного простоя. Это означает, что предприятия продолжают функционировать, но не производят продукцию и не осуществляют ремонтов", — объясняют там.
Кроме этого, на 60 предприятиях Укроборонпрома сократили количество работников, которые ежедневно ходят на работу, на 15 тыс. Большинство работников отправили в отпуск, еще около 2 тыс. работают удаленно, из дома.
Как сообщалось ранее, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.
С 16 марта Украина на две недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.
Также правительство решило до 3 апреля отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины, а также остановить работу метрополитенов. Движение собственных автомобилей не ограничивается.
Напомним:
В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2).
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
В Киеве с полудня 18 марта также отменены все городские электрички.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.