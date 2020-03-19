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Из-за коронавируса около 25 миллионов человек могут стать безработными

Из-за коронавируса около 25 миллионов человек могут стать безработными
15:19 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:В результате пандемии коронавируса около 25 миллионов человек могут стать безработными.

Экономический и трудовой кризисы, вызванный пандемией коронавируса, могут увеличить глобальную безработицу на почти 25 млн человек. Об этом говорится в новом прогнозе Международной организации труда.

Оценки МОТ на базе различных сценариев воздействия коронавируса на рост мирового ВВП указывают на возможный рост глобального безработицы от 5,3 до 24,7 млн человек.

Организация подчеркивает - если будет международная скоординированная рекций стран мира, как это было в условиях глобвльнои финансового кризиса 2008-2009 годов, влияние на глобальное безработицы может быть значительно меньше.

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Среди мер, к которме призывает Организация - расширение социальной защиты, поддержка рабочих мест (кратковременная работа, оплачиваемые отпуска, другие субсидии), а также - финансовые и налоговые льготы, в том числе для малых и средних предприятий.

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Также МОТ акцентирует внимание на необходимости кредитования и финансовой поддержки тех секторов экономики, которые пострадают больше всех.

"Падение занятости означает также большие потери доходов для работников. Исследование оценивает, что они составят от 860 млрд до 3,4 трлн долларов США до конца 2020 года. Это приведет к падению потребления товаров и услуг, что, в свою очередь, повлияет на перспективы бизнеса и экономики", - говорится в сообщении.

Напомним: 

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МВФ, Работа, Мировая экономика, Мировой кризис, Коронавирус.
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