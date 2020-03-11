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Премьер: Украина входит в мировой финансовый кризис

Премьер: Украина входит в мировой финансовый кризис
17:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса.

Украина сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года, заявил на брифинге по итогам заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже в начале, финансово-экономического кризиса. Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу. У нас достаточно положительный диалог с МВФ", - сказал он.

По его словам, 10 марта во время разговора с руководством МВФ была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества "без изменения условий, курса".

"Из восьми параметров, которые мы должны были выполнить, у нас остается два параметра. Мы надеемся все выполнить в течение двух, максимум трех недель", - сказал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что Украина готова встретить финансовый кризис.

Напомним, что в понедельник, 9 марта, на рынке нефти произошел сильнейший обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вслед за этим обвалились мировые биржи.

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МВФ, Кризис, Кабмин, Экономика Украины.
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