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Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема

Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема
14:43 Сегодня Телеграф

Украинцев побуждают экономить на электроэнергии, стимулируя к этому сниженным тарифом на свет при экономном потреблении энергии.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, тариф на электроэнергию при условии потребления последней ниже 250 Квт/ч в месяц, будет понижен на 24 копейки – с нынешних 1,68 грн до 1,44 грн за 1 Квт/ч.

Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что проводится данное снижение по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, и будет действовать с 1 октября 2021 года.

"Для украинских семей, потребляющих более 250 кВт в месяц, цена остается без изменений - то есть 1 гривна 68 копеек", - приводит пресс-служба КМУ слова премьер-министра, сказанные на сегодняшнем заседании Кабмина. 

Напомним, что 5 августа издание РБК-Украина сообщило об инициативе Минэнерго Украины о снижении тарифа на электроэнергию для населения на 24 коп. за кВт/час до 1,44 грн за кВт/час за счет изъятия у Облэнерго средств с ремонтов электрических сетей. 

Данное заявление вызвало негативный отклик в экспертной среде, так бывший министр энергетики Ольга Богуславец, которую связывали с Ринатом  Ахметовым, заявила, что при снижении тарифа возникнет дефицит в 9,6 млрд грн. Разницу скорее всего покрывать его будут за счет операторов систем распределения, что означает рост цен на электроэнергию для предприятий и других небытовых пользователей, а соответственно и рост цен на их товары и услуги.

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Другим негативным моментом эксперт назвала планы по сокращению средств на ремонт сетей, которые и так изношены на 70%.

На деле отечественная энергетика находится в глубоком кризисе, задолженность в отрасли, по словам директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, достигает 60 миллиардов гривен.

По мнению эксперта, принятие сниженного тарифа на электроэнергию для населения не обеспеченное никакими экономическим обоснованием, да еще и за счет средств на ремонты энергосетей, негативно скажется на судьбе как предприятий, так и отрасли в целом.

"Продолжение наложения спецобязательств на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будет продолжать лишать их оборотных средств не только на развитие, но даже просто на обеспечение безопасности предприятий и сделают их менее конкурентоспособными. Чиновники много говорят о синхронизации украинской и европейской энергосетей, но как это можно сделать имея сеть, которой отказывают в ремонтах ради низкого тарифа для населения?", - резюмирует собеседник "Телеграфа".

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Все по теме:

Кабмин, Ринат Ахметов, Тарифы на электроэнергию, Цены в украине.
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