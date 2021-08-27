Перед опалювальним сезоном Україні довелося закуповувати вугілля у США

Українського вугілля мало, для того щоб пройти опалювальний сезон безпечно.

Для того, щоб Україна стабільно пережила прийдешній опалювальний сезон, країна закуповує енергетичне вугілля в США.

Про це повідомили приватна ДТЕК Енерго і ПАТ "Центренерго" в п’ятницю, 27 серпня.

Всього для потреб України в опалювальному сезоні закупили 75 тисяч тонн вугілля, які навпіл розділять між державними і приватними ТЕС.

В "Центренерго" відзначили, що їхні потреби майже повністю покриває виробництво вугілля в державних шахтах, але мати запас необхідно для стабільної роботи енергосистеми. Це також дозволить не використовувати газ або докуповувати електроенергію для опалення.

Раніше ДТЕК Енерго вже закуповувала вугілля в Польщі — 320 тисяч тонн. Напередодні угоди з американцями прибула перша партія — 2700 тонн. Також поставки плануються з Казахстану. Раніше у компанії, яка належить Ринату Ахметову, виник конфлікт з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг через звинувачення в надмірному впливі на ринок.

"Телеграф" повідомляв, що з 1 жовтня українців чекають ряд новинок в оплаті комунальних послуг. Перше — зміняться нормативи для комунальних послуг, для яких діє субсидія від держави. Друге — зміниться вартість електроенергії для частини споживачів.