Укр

"Это дно": Украина будет закупать электричество у Лукашенко

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ЛЭП
ЛЭП

Основные мощности сечения закупил НАЭК "Энергоатом".

Украина собирается возобновить поставки электроэнергии из Беларуси на фоне критически низких запасов угля на отечественных ТЭС.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующая информация выплывает из результатов аукциона, проведенного "Укрэнерго".

Сообщается, что право начать закупки с 1 ноября получила национальная компания "Энергоатом", которая выкупила мощности сечения на границе с Беларусью в 885 МВТ, еще 15 закупило ООО "Электро Комьюнити".

На это уже отреагировал бывший министр финансов Александр Данилюк.

"К сожалению, я угадал. Это дно. Ну что, поблагодарим Зеленского за поддержку кровавого режима Лукашенко", — написал он.

Как известно, о том, что Украине не хватает угля для нормального прохождения отопительного сезона, стало известно еще летом. Тогда крупнейший оператор ТЭС "ДТЭК" начал закупать уголь в Польше и Казахстане, а затем и в США.

При этом импортировать уголь начала и государственная компания "Центрэнерго".

К средине сентября на украинских складах осталось около миллиона тонн угля из необходимых трех миллионов. На фоне этого эксперты заговорили о неизбежных веерных отключениях света в домах простых украинских граждан.

Теги:
#Украина #Уголь #Беларусь #Электроэнергия
ЛЭП
Экономика и Финансы
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