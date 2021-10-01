Рус

Частина українців заплатить за електроенергію за старими тарифами: чому так сталося

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
71
C 1 жовтня українці платять "за світло" за новим тарифом. Новина оновлена 01 жовтня 2021, 15:27
C 1 жовтня українці платять "за світло" за новим тарифом.

Тариф для більшості українців складе 1,44 грн за кВт/год.

Зміна тарифу на електроенергію торкнеться не всіх користувачів. 20% споживачів продовжать оплачувати за більш високим тарифом.

Про це повідомляє Міненергетики.

Якщо ви витрачаєте на місяць до 250 кВт/год — тариф знижується від вересневого на 24 копійки за кВт/год.

Як розподілилися групи платників за електроенергію
Як розподілилися групи платників за електроенергію

П’ята частина користувачів щомісячно використовує понад 250 кВт/год. Для них тариф залишається таким же як і був 1,68 грн за кВт/год.

До них також додаються деякі типи користувачів :

  • садові товариства
  • гаражні кооперативи
  • дачні кооперативи
  • багатоквартирні будинки та гуртожитки в розділі оплати за зовнішнє освітлення та використання електроенергії в місцях загального користування, зокрема на сходах.

Тариф на цьому рівні залишиться до кінця опалювального сезону. Раніше "Телеграф" писав, що зафіксувати ціну на одному рівні до кінця квітня вирішили і в "Нафтогазі" — давши користувачам можливість підключення до нового газового тарифу. Відзначимо, що ціна в новій пропозиції аналогічна річний — 7,96 грн за куб.

Також планується, що в українських містах не зміниться ціна на опалення — залишиться на рівні минулого року. Про це напередодні заявив президент України Володимир Зеленський.

Теги:
#Газ #Електроенергія #Опалення #Комунальні тарифи
Саакашвілі заявив, що 3 жовтня буде йти колоною разом з протестуючими
Політика
Саакашвілі пояснив своє повернення в Грузію і закликав народ до протестів: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Саакашвілі заявив, що 3 жовтня буде йти колоною разом з протестуючими
Саакашвілі пояснив своє повернення в Грузію і закликав народ до протестів: подробиці
Дата публікації
Категорія
Відставка Разумкова і загострення на Донбасі
Загроза наступу Росії і відставка Разумкова: яким буде жовтень для України
Дата публікації
Категорія
Жителі ОРДЛО з паспортами громадян РФ
Як Росія поглинає Донбас — і що робити Україні
Дата публікації
Категорія
Олексій Суровцев на "Танцях з зірками"
Олексій Суровцев, який вилетів з "Танців з зірками": у Каті Кухар роль злого судді
Дата публікації
Категорія
У жовтні очікується зростання тарифів
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах — що змінилося в Україні з 1 жовтня