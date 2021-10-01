Частина українців заплатить за електроенергію за старими тарифами: чому так сталося
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Тариф для більшості українців складе 1,44 грн за кВт/год.
Зміна тарифу на електроенергію торкнеться не всіх користувачів. 20% споживачів продовжать оплачувати за більш високим тарифом.
Про це повідомляє Міненергетики.
Якщо ви витрачаєте на місяць до 250 кВт/год — тариф знижується від вересневого на 24 копійки за кВт/год.
П’ята частина користувачів щомісячно використовує понад 250 кВт/год. Для них тариф залишається таким же як і був 1,68 грн за кВт/год.
До них також додаються деякі типи користувачів :
- садові товариства
- гаражні кооперативи
- дачні кооперативи
- багатоквартирні будинки та гуртожитки в розділі оплати за зовнішнє освітлення та використання електроенергії в місцях загального користування, зокрема на сходах.
Тариф на цьому рівні залишиться до кінця опалювального сезону. Раніше "Телеграф" писав, що зафіксувати ціну на одному рівні до кінця квітня вирішили і в "Нафтогазі" — давши користувачам можливість підключення до нового газового тарифу. Відзначимо, що ціна в новій пропозиції аналогічна річний — 7,96 грн за куб.
Також планується, що в українських містах не зміниться ціна на опалення — залишиться на рівні минулого року. Про це напередодні заявив президент України Володимир Зеленський.
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