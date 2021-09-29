Тарифи на електроенергію знижуються з 1 жовтня, але не для всіх: кого це не торкнеться

Частина побутових споживачів будуть платити за старим тарифом.

З 1 жовтня для жителів України починає діяти новий тариф на електроенергію — 1,44 грн/кВт-год.

"Телеграф" розбирався, хто буде платити по-новому, а кому доведеться оплачувати ще по 1,68 грн за кіловат на годину.

До переліку тих, для кого нова норма не діятиме, потрапили побутові споживачі з високим рівнем використання електроенергії. Так, Кабмін визнав оптимальним кордон в 250 кВт/год на місяць. Таким чином, ті, хто використовує більше цього рівня заплатять стару ціну за електроенергію.

Також в список тих, кому новий тариф не "світить" потрапили колективні побутові споживачі. У них тариф 1,68 грн/кВт-год поширюється на місця загального користування — двори, сходи, номерні знаки і на технічні цілі. У списках колективних побутових споживачів — багатоквартирні житлові будинки та гуртожитки.

Тариф в 1,68 грн/кВт-год буде діяти і для дачників. Так, його зберегли при оплаті за електроенергію на роботу насосів і освітлення території в гаражних, дачних кооперативах і садових товариствах.

Раніше "Телеграф" писав, що економити на оплату різниці в тарифі планують коштом грошей на ремонти електромережі, а зниження тарифу "на світло" може викликати підвищення вартості послуг в інших сферах.