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З 1 жовтня за електрику будемо платити за новими цінами

Автор
Микита Синицін
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З 1 жовтня українців чекає новий тариф на електроенергію Новина оновлена 24 вересня 2021, 13:14
З 1 жовтня українців чекає новий тариф на електроенергію

Уже в жовтні українці платитимуть на 22 копійки менше за 1 Квт/год світла, правда не всі

Тариф на електроенергію для населення з жовтня знижується з нинішніх 1,68 гривень за 1 Квт/год до 1,44 грн, правда тільки для тих, хто споживає в місяць не більше 250 Квт/год.

Дане рішення Кабінет міністрів України прийняв у відповідь на кризу в українській енергетиці, про який ми детально розповідали. Як відомо, все літо НКРЕКУ і компанія найбагатшого українця Ріната Ахметова «ДТЕК» з’ясовували, хто ж винен у ситуації, що склалася.

У відповідь на конфлікти в Кабміні вирішили простимулювати українців економити на електроенергії і ввели для тих, хто споживає до 250 Квт/год на місяць знижений на 22 копійки тариф в 1,44 грн.

Днями, як повідомляє сайт Міністерства енергетики України, був зроблений ще один крок для впровадження нового тарифу з 1 жовтня — затверджено примірні договори з купівлі-продажу електричної енергії між НАЕК «Енергоатом» і постачальником універсальних послуг, а також НАЕК і оператором систем розподілу.

«Це остаточний етап нормативної підготовки до запуску фінансової моделі ПСО з 1 жовтня цього року», — пояснив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Нагадаємо, в Україні напередодні опалювального сезону склалася важка ситуація з запасами вугілля — на складах Міненерго накопичено в 2 рази менше вугілля ніж необхідно за планом і лише третина від необхідного щоб пройти зиму.

Відомо також про нестачу запасів газу в сховищах. На тлі зростаючих цін на блакитне паливо це ставить під загрозу нормальне проходження Україною опалювального періоду.

Теги:
#Тариф #ЖКГ #Електроенергія #Міненергетики України #Тарифи ЖКГ
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