С 1 октября за электричество будем платить по новым ценам

Уже в октябре украинцы будут платить на 22 копейки меньше за 1 Квт/ч света, правда не все

Тариф на электроэнергию для населения с октября снижается с нынешних 1,68 гривен за 1 Квт/ч до 1,44 грн, правда только для тех, кто потребляет в месяц не более 250 Квт/ч.

Данное решение Кабинет министров Украины принял в ответ на кризис в украинской энергетике, о котором мы подробно рассказывали. Как известно, все лето НКРЭКУ и компания самого богатого украинца Рината Ахметова «ДТЭК» выясняли, кто же виноват в сложившейся ситуации.

В ответ на конфликты в Кабмине решили простимулировать украинцев экономить на электроэнергии и ввели для тех, кто потребляет до 250 Квт/ч в месяц сниженный на 22 копейки тариф в 1,44 грн.

На днях, как сообщает сайт Министерства энергетики Украины, был сделан еще один шаг для внедрения нового тарифа с 1 октября — утверждены примерные договоры по купле-продаже электрической энергии между НАЭК «Энергоатом» и поставщиком универсальных услуг, а также НАЭК и оператором систем распределения.

«Это окончательный этап нормативной подготовки к запуску финансовой модели ПСО с 1 октября этого года», — пояснил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Напомним, в Украине накануне отопительного сезона сложилась тяжелая ситуация с запасами угля – на складах Минэнерго накоплено в 2 раза меньше угля чем необходимо по плану и лишь треть от необходимого чтобы пройти зиму.

Известно также о недостатке запасов газа в хранилищах. На фоне растущих цен на голубое топливо это ставит под угрозу нормальное прохождение Украиной отопительного периода.