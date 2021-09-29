Тарифы на электричество снижаются с 1 октября, но не для всех: кого это не коснется

Часть бытовых потребителей будут платить по старому тарифу.

С 1 октября для жителей Украины начинает действовать новый тариф на электроэнергию — 1,44 грн/кВт-ч.

"Телеграф" разбирался, кто будет платить по-новому, а кому придется отдавать еще по 1,68 грн за киловатт в час.

В перечень тех, для кого новая норма действовать не будет, попали бытовые потребители с высоким уровнем использования электроэнергии. Так, Кабмин счел оптимальным границу в 250 кВт/ч в месяц. Таким образом, те, кто использует больше этого уровня заплатят старую цену за электроэнергию.

Также в список тех, кому новый тариф не "светит" попали коллективные бытовые потребители. У них тариф 1,68 грн/кВт-ч распространяется на места общего пользования — дворы, лестницы, номерные знаки и на технические цели. В списках коллективных бытовых потребителей — многоквартирные жилые дома и общежития.

Тариф в 1,68 грн/кВт-ч будет действовать и для дачников. Так, его сохранили при оплате за электроэнергию на работу насосов и освещение территории в гаражных, дачных кооперативах и садовых обществах.

Ранее "Телеграф" писал, что экономить на оплату разницы в тарифе планируют за счет денег на ремонты электросети, а снизившийся тариф "на свет" может вызвать повышение стоимости услуг в других сферах.