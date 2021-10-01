Укр

Часть украинцев заплатит за электроэнергию по старым тарифам: почему так произошло

Автор
Галина Михайлова
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C 1 октября украинцы платят "за свет" по новому тарифу. Новость обновлена 01 октября 2021, 15:27
C 1 октября украинцы платят "за свет" по новому тарифу.

Тариф для большинства украинцев составит 1,44 грн за кВт/час.

Изменение тарифа на электроэнергию коснется не всех пользователей. 20% потребителей продолжат оплачивать по более высокому тарифу.

Об этом сообщает Минэнергетики.

Если вы расходуете в месяц до 250 кВт/час — тариф снижается от сентябрьского на 24 копейки за кВт/час.

Как распределись группы плательщиков за электроэнергию
Как распределись группы плательщиков за электроэнергию

Пятая часть пользователей ежемесячно использует более 250 кВт/час. Для них тариф остается таким же как и был 1,68 грн за кВт/час.

К ним также добавляются некоторые типы пользователей:

  • садовые товарищества
  • гаражные кооперативы
  • дачные кооперативы
  • многоквартирные дома и общежития в разделе оплаты за внешнее освещение и использование электроэнергии в местах общего пользования, в частности на лестницах.

Тариф на этом уровне останется до конца отопительного сезона. Ранее "Телеграф" писал, что зафиксировать цену на одном уровне до конца апреля решили и в "Нафтогазе" — дав пользователям возможность подключения к новому газовому тарифу. Отметим, что цена в новом предложении аналогична годовой — 7,96 грн за куб.

Также планируется, что в украинских городах останется прежней цена на отопление — на уровне прошлого года. Об этом накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги:
#Газ #Электроэнергия #Отопление #Коммунальные тарифы
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