Часть украинцев заплатит за электроэнергию по старым тарифам: почему так произошло
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Тариф для большинства украинцев составит 1,44 грн за кВт/час.
Изменение тарифа на электроэнергию коснется не всех пользователей. 20% потребителей продолжат оплачивать по более высокому тарифу.
Об этом сообщает Минэнергетики.
Если вы расходуете в месяц до 250 кВт/час — тариф снижается от сентябрьского на 24 копейки за кВт/час.
Пятая часть пользователей ежемесячно использует более 250 кВт/час. Для них тариф остается таким же как и был 1,68 грн за кВт/час.
К ним также добавляются некоторые типы пользователей:
- садовые товарищества
- гаражные кооперативы
- дачные кооперативы
- многоквартирные дома и общежития в разделе оплаты за внешнее освещение и использование электроэнергии в местах общего пользования, в частности на лестницах.
Тариф на этом уровне останется до конца отопительного сезона. Ранее "Телеграф" писал, что зафиксировать цену на одном уровне до конца апреля решили и в "Нафтогазе" — дав пользователям возможность подключения к новому газовому тарифу. Отметим, что цена в новом предложении аналогична годовой — 7,96 грн за куб.
Также планируется, что в украинских городах останется прежней цена на отопление — на уровне прошлого года. Об этом накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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