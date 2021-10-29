Із листопада Росія відмовить Україні у постачанні вугілля для ТЕС: подробиці

Москва обмежує доступ до копалин, які "живлять" енергетику країни

Із понеділка, 1 листопада, Україна залишиться без енергетичного вугілля. Все тому, що Росія офіційно припиняє всі поставки.

Така інформація з’явилася в особистому Telegram-каналі керівника комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса.

За його словами, обмеження офіційної Москви не торкнулися коксівного вугілля. Під заборону передачі Україні потрапили лише пісне вугілля, а також антрацит.

Як розповів Герус, ці копалини, які використовуються для повноцінного функціонування енергетичної системи країни, постачали три компанії.

У сфері обслуговування "ДТЕК" знаходилися Луганська та Криворізька теплові електростанції, "Донбасенерго" опікувався Слов’янською ТЕС. Поставки вугілля від "Технови" надходили Чернігівській, Сумській та Дарницькій тепловим електроцентралям.

Андрій Герус також наголосив, що схожі кроки Росія вже робила у 2014 році, також восени.

Таке рішення Кремля виглядає досить провокаційно, додаючи особливої пікантності ситуації із електроенергією, про яку вже повідомляв "Телеграф". Відомо, що з листопада Україна зібралася повернутися до імпорту електрики з РФ.