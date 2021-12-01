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Путін посилить атаки на Україну в грудні, щоб примусити Байдена до "великої угоди" — дипломат

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Прапори України та Росії Новина оновлена 01 грудня 2021, 14:26
Прапори України та Росії

Мета РФ — "розкачати ситуацію" в Україні та Європі.

Росія посилить енергетичний, міграційний та інформаційний тиск на Україну в останній місяць 2021 року. Таку думку висловив "Телеграфу" дипломат і політексперт Вадим Трюхан.

Він вважає, що метою таких гібридних воєн є дестабілізувати ситуацію в Європі, створити в Україні локалізації безвладдя та хаосу, щоб згодом делегітимізувати владу. Також Трюхан зазначив, що це буде на руку ідеї "великої угоди" між Кремлем та Вашингтоном. Йдеться про встановлення нового світового порядку з інтересами двох країн як головних. Експерт вважає, що гібридні атаки по Україні як частини західного світу, можуть призвести до примусу глави США Джо Байдена до такої угоди.

Зазначимо, що в останній місяць західні ЗМІ та українські політики неодноразово заявляли про російські війська біля кордону України. Про мету можна лише здогадуватися і будувати припущення, чи буде спроба атаки на країну.

Що ж до енергетичної кризи, то окрім спорудження "Північного потоку-2" в обхід України, з РФ також припинили постачання вугілля двох видів, який використовують в українській енергетиці.

Розгорнутий матеріал "Телеграфу" про політичні зміни в Україні та прогнози про ТОП-події грудня читайте за посиланням:

Теги:
#Україна #Політика #Європа #США #Росія
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