Рєзніков зі спокійним лицем пообіцяв Путіну "криваву різанину" у разі вторгнення в Україну

Рєзніков не вірить у перемогу Росії у можливій війні з Україною

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував сценарії розвитку ситуації у разі можливого військового вторгнення російських військ.

В інтерв’ю CNN глава оборонного відомства наголосив, що Україна отримує дані від американської та інших розвідок, проте навіть у разі відкритого вторгнення перемогти РФ не вдасться.

Журналіст звернув увагу на абсолютний спокій міністра оборони та уточнив, чи це означає, що той не вірить відомостям спецслужб.

"Ми довіряємо нашій розвідці, довіряємо розвідці США та інших країн. Але я не вірю в перемогу Росії в Україні. Це різні речі. Це (вторгнення військ РФ — Ред.) буде справжня кривава різанина і російські хлопці повертатимуться додому в трунах", — сказав Олексій Резніков.

Нагадаємо, що у всьому світі вже більше місяця повідомляють про ризик вторгнення російських військ в Україну. Останні озвучені дані американської розвідки – планується дислокування 175 тисяч російських військових поблизу кордону, причому джерело Associated Press повідомило, що майже половина з цього угруповання військ уже розміщена. Згідно з одним із сценаріїв, в активну фазу наступ РФ може перейти вже у січні-лютому 2022 року.

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Раніше "Телеграф" розповідав, чому, на думку генерала Романенка, Росія утрималася від нападу на Україну навесні 2020 року.

Крім того, ми писали, що ймовірне вторгнення Росії в Україну, що спричинить повномасштабну війну між державами, може початися за декількома напрямками. Найбільша загроза нависла над Харковом, Одеською, Мелітополем та Маріуполем.