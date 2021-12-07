Повна ізоляція Росії: Байден озвучив Путіну ціну нападу на Україну

Вашингтон повністю підтримує цілісність та незалежність України

Росія опиниться на межі фінансового краху, якщо вирішить втілити у життя сценарій із повноцінним нападом на Україну. США та інші українські союзники готуватимуть оголосити їй абсолютну економічну ізоляцію.

Про це під час пресбрифінгу за підсумками переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна повідомила заступник держсекретаря Штатів Вікторія Нуланд.

За її словами, американський президент попередив главу Кремля, що економічні наслідки нападу на Україну для Росії будуть величезними.

Серед важелів впливу може бути і повне відключення російських банків від загальносвітової платіжної системи SWIFT.

Про подібні загрози мова йшла вже давно, проте мало хто був певен, що Америка чи НАТО могли б піти на такий крок. Однак тепер про це Вашингтон заявив на повному серйозі.

Також у Держдепі США зазначили, що Росії не варто втручатися у політичний вектор України, бо ніхто не має права вирішувати долю нашої держави за нас.

Додамо, що, згідно із заявами американських політиків, у Білому домі постійно проводять консультації з європейськими політиками щодо ймовірних реакцій на заяви та дії РФ, зокрема по українському кейсу.

Нагадаємо, що переговори Джозефа Байдена та Володимира Путіна відбулися увечері 7 грудня. Вони тривали понад дві години. Основною темою розмови політиків стала ескалація ситуації на російсько-українському кордоні.

Українська сторона доволі нейтрально оцінила цю бесіду, хоча й подякувала Штатам за відстоювання позиції України. До речі, вже у четвер, 9 грудня, Байден має зідзвонитися і з Володимиром Зеленським.