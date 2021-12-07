Полная изоляция России: Байден озвучил Путину цену нападения на Украину

Вашингтон всецело поддерживает целостность и независимость Украины

Россия окажется на грани финансового краха, если решит воплотить в жизнь сценарий с полноценным нападением на Украину. США и другие украинские союзники будут готовить объявить ей абсолютную экономическую изоляцию.

Об этом во время пресс-брифинга по итогам переговоров Джо Байдена и Владимира Путина сообщила замгоссекретаря Штатов Виктория Нуланд.

По ее словам, американский президент предупредил главу Кремля, что экономические последствия нападения на Украину для России будут огромными.

Среди прочих рычагов воздействия может быть даже полное отключение российских банков от общемировой платежной системы SWIFT.

О подобных угрозах речь ходит уже давно, однако немногие уверены, что Америка или НАТО могли бы пойти на подобный шаг. Тем не менее, теперь об этом Вашингтон заявил на полном серьезе.

Также в Госдепе США отметили, что России не стоит вмешиваться в политический вектор Украины, потому что никто не вправе решать судьбу нашего государства за нас.

Добавим, что согласно заявлениям американских политиков в Белом доме постоянно проводят консультации с европейскими политиками насчет вероятных реакций на заявления и действия РФ, в том числе по украинскому кейсу.

Напомним, что переговоры Джозефа Байдена и Владимира Путина состоялись вечером 7 декабря. Они продлились более двух часов. Основной темой разговора политиков стала эскалация ситуации на российско-украинской границе.

Украинская сторона весьма нейтрально оценила эту беседу, хотя и поблагодарила Штаты за отстаивание позиции Украине. К слову, уже в четверг, 9 декабря, Байден должен сконтактироваться и с Владимиром Зеленским.