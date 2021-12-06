Байден планирует поговорить с Зеленским о российских войсках на границе Украины

Ожидается, что разговор состоится 7 декабря, перед звонком Путину.

Президент США Джо Байден намерен провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также с рядом европейских лидеров накануне переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на источники в Белом доме.

Разговор между лидерами США и России должен состояться во вторник, 7 декабря.

Как пишет издание, Байден собирается согласовать с Зеленским и другими лидерами ЕС общую позицию по вопросу о наращивании численности военнослужащих на границе Украины, которую он намерен донести Путину.

Президент США в разговоре с Путиным намерен не только затронуть тему опасений из-за возможного вторжения российских войск в Украину, но и также коснуться других стратегических тем, вроде ядерной программы Ирана и кибербезопасности.

Источник издания отмечает, что Байден "в откровенной, прямой манере" намерен объяснить Путину, что будут делать США как для сдерживания России, так и для дальнейшей дипломатии.

Как сообщалось ранее, западные СМИ в последнее время активно освещают тему с наращиванием российских войск на границе Украины. В частности речь шла о том, что Россия уже разместила на границе 94 тысячи военнослужащих и готова в скором времени довести их количество до 175 тысяч.

Ту же информацию подтверждает украинская разведка.

"Телеграф" же пообщался с бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко, чтобы узнать, какие планы вынашивает Путин и насколько высока вероятность того, что полномасштабное вторжение в Украину произойдет уже в конце января.