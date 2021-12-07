Не принесли сенсації: у Зеленського оцінили підсумки переговорів Байдена та Путіна

Україна наполягає на необхідності повернення до дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі

За переговорами американського та російського президентів уважно спостерігали чимало світових урядів. Український — особливо, адже питання можливої ескалації війни з РФ було ключовим у розмові Джо Байдена та Володимира Путіна.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в Офісі президента не вважають результати переговорів "сенсаційними".

При цьому, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна повністю перебуває на стороні Америки. Наша влада підтримує необхідність зниження напруги на Донбасі та на українсько-російському кордоні. Подоляк каже, що повернення до дипломатичного варіанту вирішення проблеми необхідне.

"Ми координуватимемося і надалі з американською стороною для досягнення конкретних результатів на користь України", — зазначив радник Єрмака.

Також він висловив подяку очільнику Білого дому за те, що той продовжує відстоювати суверенітет України і намагатися стабілізувати ситуацію у нашому регіоні.

Нагадаємо, що ключовою темою спілкування між Володимиром Путіним та Джозефом Байденом стала ситуація в Україні. Зокрема, американська сторона була стурбована інформацією про ймовірну підготовку повномасштабного нападу російської армії на українську територію.

Наче на підтвердження такої тези напередодні бесіди президентів на Донбасі зареєстрували невелике загострення — окупанти обстрілювали будинки мирних жителів.

Також "Телеграф" повідомляв, що Джозеф Байден збирався переговорити і з Володимиром Зеленським після спілкування з Путіним. Попередньо стало відомо, що з українським лідером глава Білого дому зв’яжеться у четвер, 9 грудня.