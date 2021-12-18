Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины: где появились новые базы

Численность российских войск у границы Украины продолжает расти.

Несмотря на заверения российского президента Владимира Путина о том, что Кремль не планирует вторжения в Украину, в сети появляются новые свидетельства о наращивании численности войск в пограничных областях РФ.

Об этом сообщает Лаборатория цифровых криминалистических исследований при AtlanticCouncil (DFRLab).

Отмечается, что специалисты отслеживали активность российских сил и следили за переброской техники в Брянскую и Курскую области.

В частности 9 декабря неподалеку от Курска был замечен новый военный лагер, в котором расположилась 2-я мотострелковая дивизия Центрального военного округа. Также в сети появлялись свидетельства о переброске в этот район сил и оборудования 138-й и 25-й мотострелковых бригад 6-й армии.

В украинской разведке предполагали, что части 2-й мотострелковой дивизии будут переброшены в Беларусь для оказания давления с севера. Однако несмотря на то, что передвижение войск у пограничного поселка Клетня (Брянская область) действительно фиксировались, доказательств их переброски на территорию соседней страны не наблюдалось.

Эксперты склоняются к теории, что неподалеку от границы с Украиной существуют несколько мест базирования личного состава, которые пока не попали во внимание наблюдателей. В пользу этого свидетельствует большое количество переброшенной техники и оборудования и сравнительно небольшие размеры известных военных лагерей.

Один из известных лагерей предположительно расположен в населенном пункте Отрешково, что к востоку от Курска. Снимки от 12 декабря показывают, что там расположены две области для палаток и боевой техники.

Базы у Отрешково

Предполагается, что туда были переброшены силы 138-й и 25-й ОМСБр, о чем свидетельствуют кадры появившиеся в сети в конце ноября и начале декабря.

Еще один поезд с боевой техникой был замечен в городе Льгов к западу от Курска 14 декабря. Судя по всему он двигался по направлению к Отрешково.

В другом отчете информируется о военном лагере в населенном пункте Солоти, расположенном к северу от города Валуйки и примерно в 15 километрах от украинской границы. Прибытие туда новой военной техники было отмечено 9 декабря.

Есть вероятность, что переброска туда оборудования обусловлена созданием нового полка в составе 3-й мотострелковой дивизии, однако эта информация пока не подтверждена.

Лагерь у Солоти

Поезда с танками, а также колонны боевой техники замечали и возле населенного пункта Клетня в Брянской области, от которого лишь 30 километров до границы с Беларусью. Наблюдатели предполагают, что эта техника направляется в сторону поселка Ельники, где 41-я общевойсковая армия сконцентрировала большую часть своих сил.

Некоторые случаи перемещения войск, например переброска войск по направлению села Клинцы, где их потом не было обнаружено, позволяют прийти к мысли, что Россия чаще перевозит технику, чем разворачивает ее. Однако это не отменяет существенного наращивания сил у границ с Украиной.

"Спустя месяцы наращивания военной мощи России темп, похоже, неуклонно сохраняется", — сказано в сообщении.

Карта скопления российских войск возле Украины

Как сообщалось ранее, о вероятности начала полномасштабного вторжения в Украину в СМИ начали говорить в конце октября. В настоящее время по данным украинской и западной разведок Россия перебросила в пограничные области около 94 тысяч солдат, но ожидается, что вскоре их станет 175 тысяч.

На фоне этого Россия отправила требования США и НАТО, среди которых запрет на расширение Альянса и на совместные учения с Украиной. Кроме того, Кремль захотел вывода войск НАТО из стран Балтии и вывода американских ракет из Европы.