Путин странно ответил на вопрос о вторжении в Украину (видео)
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Дипломатические переговоры не будут гарантией не-вторжения России в Украину
В Североатлантическом альянсе должны дать Кремлю гарантии того, что Украина не станет членом НАТО. Лишь в таком случае Россия перестанет наращивать военную мощь рядом с украинскими границами.
Об этом во время традиционной пресс-конференции заявил российский лидер Владимир Путин, передает "Телеграф".
На вопрос журналистки издания Sky News о том, не готовит ли РФ нападения на Украину, Путин дал весьма развернутый, но в то же время невнятный ответ. По мнению политика, любые планы России в будущем напрямую зависят от решений, принятых странами-членами НАТО. При этом на переговоры в Кремле сильно внимания обращать не будут.
"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу, — подчеркнул Владимир Путин. — Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо".
Политик был весьма эмоционален, пока возмущался о нескольких волнах расширения Альянса на восточную Европу с 90-х и по нынешнее время. Вероятность членства Украины в НАТО, а также размещения на ее территории иностранных военных баз является, по мнению Путина, недопустимой с точки зрения безопасности России.
"Не мы кому-то угрожаем!" — подытожил свой спич российский президент.
Интересно, что во время выступления Владимир Путин в качестве эксперимента предложил разместить российские ракеты на границе США и посмотреть на их реакцию — чтобы потом сравнить непосредственно с действиями Кремля.
Напомним, раньше "Телеграф" рассказывал, каким образом Путин намекнул на вероятность новой войны касаемо Украины. Также мы писали, почему российский лидер боится украинского государства.
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