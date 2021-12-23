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Путин странно ответил на вопрос о вторжении в Украину (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Путин предложил поставить российские ракеты на границе США Новость обновлена 23 декабря 2021, 13:57
Путин предложил поставить российские ракеты на границе США

Дипломатические переговоры не будут гарантией не-вторжения России в Украину

В Североатлантическом альянсе должны дать Кремлю гарантии того, что Украина не станет членом НАТО. Лишь в таком случае Россия перестанет наращивать военную мощь рядом с украинскими границами.

Об этом во время традиционной пресс-конференции заявил российский лидер Владимир Путин, передает "Телеграф".

На вопрос журналистки издания Sky News о том, не готовит ли РФ нападения на Украину, Путин дал весьма развернутый, но в то же время невнятный ответ. По мнению политика, любые планы России в будущем напрямую зависят от решений, принятых странами-членами НАТО. При этом на переговоры в Кремле сильно внимания обращать не будут.

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу, — подчеркнул Владимир Путин. — Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо".

Политик был весьма эмоционален, пока возмущался о нескольких волнах расширения Альянса на восточную Европу с 90-х и по нынешнее время. Вероятность членства Украины в НАТО, а также размещения на ее территории иностранных военных баз является, по мнению Путина, недопустимой с точки зрения безопасности России.

"Не мы кому-то угрожаем!" — подытожил свой спич российский президент.

Интересно, что во время выступления Владимир Путин в качестве эксперимента предложил разместить российские ракеты на границе США и посмотреть на их реакцию — чтобы потом сравнить непосредственно с действиями Кремля.

Напомним, раньше "Телеграф" рассказывал, каким образом Путин намекнул на вероятность новой войны касаемо Украины. Также мы писали, почему российский лидер боится украинского государства.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Нападение #Война #Владимир Путин #Президент РФ
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