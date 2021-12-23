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Путін дивно відповів на питання про вторгнення в Україну (відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Путін запропонував поставити російські ракети на кордоні США Новина оновлена 23 грудня 2021, 13:57
Путін запропонував поставити російські ракети на кордоні США

Дипломатичні переговори не будуть гарантією не-вторгнення Росії в Україну

У Північноатлантичному альянсі мають дати Кремлю гарантії того, що Україна не стане членом НАТО. Лише в такому разі Росія перестане нарощувати військову міць поряд із українськими кордонами.

Про це під час традиційної пресконференції заявив російський лідер Володимир Путін, повідомляє "Телеграф".

На запитання журналістки видання Sky News про те, чи РФ не готує напади на Україну, Путін дав дуже розгорнуту, але водночас невиразну відповідь. На думку політика, будь-які плани Росії у майбутньому залежать від рішень, прийнятих країнами-членами НАТО. При цьому на переговори в Кремлі не звертатимуть уваги.

"Наші дії залежатимуть не від переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії, сьогодні і на історичну перспективу, — підкреслив Володимир Путін. — Подальший рух НАТО на схід неприйнятний".

Політик був дуже емоційний, поки обурювався кількома хвилями розширення Альянсу на східну Європу з 90-х і до теперішнього часу. Імовірність членства України в НАТО, а також розміщення на її території іноземних військових баз є, на думку Путіна, неприпустимою з точки зору безпеки Росії.

"Не ми комусь загрожуємо!" — підсумував свій спіч російський президент.

Цікаво, що під час виступу Володимир Путін як експеримент запропонував розмістити російські ракети на кордоні США та подивитися на їхню реакцію — щоб потім порівняти безпосередньо з діями Кремля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким чином Путін натякнув на ймовірність нової війни щодо України. Також ми писали, чому російський лідер боїться української держави.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Напад #Війна #Володимир Путін #Президент РФ
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