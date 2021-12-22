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Вимагаю гарантій: боягузливий Путін став героєм карикатур через Україну

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Президент РФ став героєм карикатур Новина оновлена 22 грудня 2021, 10:08
Президент РФ став героєм карикатур

Страхи Путіна почав висміювати увесь світ

Президент України Володимир Зеленський офіційно дозволив іноземним військам перетнути кордони України та провести на території держави військові навчання. Такі дії з боку української сторони не на жарт схвилювали Росію, в результаті чого президент Володимир Путін оприлюднив низку заяв щодо ймовірної загрози для РФ з боку США. Страхи Путіна одразу ж почали висміювати у мережі, а одна з найпопулярніших канадських газет навіть оприлюднила одну з карикатур на російського президента.

Іноземне видання The Toronto Star опублікувало карикатуру про нібито новорічні бажання президента Росії Володимира Путіна.

На малюнку, автором якого є Тео Мудакіс, зображено Санта-Клауса, який отримав лист від глави російської держави.

"Дорогий Санта! Я хочу, що моє: Україну, Північний полюс", – зазначається у листі.

Карикатура "Бажання Путіна до Нового року"
Карикатура "Бажання Путіна до Нового року"

Також осторонь від насмішок не залишилися й користувачі соцмереж. До прикладу карикатурист Сергій Йолкін "підколов" Путіна та його прихильників, зобразивши на малюнку вимоги президента Росії щодо гарантій, які він хоче отримати від іноземних держав. Мова йде про бажання російського диктатора оформити міжнародну угоду, в якій передбачається безумовне ослаблення безпеки Європи, шляхом позбавлення озброєння американських військ.

Карикатура "Я потребую гарантій!"

Ще один автор політичних карикатур Андрій Петренко також "зачепився" за дивні заяви президента РФ щодо спроб налагодити мир. Особливо враховуючи те, що Путін, ігноруючи усі заяви щодо введення жорстких санкцій в разі агресії в сторону української держави, продовжує скупчувати війська на кордонах з Україною.

Карикатура на російського президента "Я потребую гарантій миру!"

Нагадаємо також, що Сполучені штати Америки заявили про готовність відстоювати територіальну цілісність української держави, в разі будь-яких агресивних дій Росії. При цьому російська сторона будь-які заяви з боку інших держав ігнорує і надалі намагається здобути перемогу та "перепрограмувати" країни на новий світовий лад.

Теги:
#Україна #США #НАТО #Росія #Путін #Війна #Карикатура
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