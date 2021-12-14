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Війна чи альтернатива: стало відомо, що США запропонували Путіну стосовно України

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Президент Володимир Путін Новина оновлена 14 грудня 2021, 11:48
Президент Володимир Путін

США пропонує Росії два шляхи для вирішення ситуації

Сполучені штати Америки поки що не беруть на себе відповідальність прогнозувати подальший розвиток ситуації між Росією та Україною, але запропонували президенту Володимиру Путіну два шляхи для її вирішення.

Про це під час інтерв`ю для видання "РБК-Україна" повідомив речник посольства США в Україні Деніел Ленгенкемп.

Згідно його слів, надалі будь-які агресивні дії російської держави в сторону України потягнуть за собою введення низки жорстких санкцій, які дотепер не використовувалися і можуть спричинити для країни дуже тяжкі втрати.

Натомість Володимиру Путіну запропонували альтернативний варіант дипломатичного діалогу з Україною та заявили, що дуже сподіваються на те, що країна-агресор вибере саме цей шлях розвитку ситуації.

Ленгенкемп також додав, що США планують робити висновки, спостерігаючи виключно за діями російського президента найближчими днями, а не за його заявами.

"Телеграф" раніше писав, про те, що Росія стягнула до українських кордонів близько 94 тисяч військових та бойову техніку, що спонукає експертів робити припущення щодо ймовірної підготовки наступу на Українську державу.

Теги:
#Україна #США #Путін #Санкції #Війна
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