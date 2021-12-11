Політичний оглядач Олександр Коваленко підрахував, скільки РФ втратить у разі ескалації конфлікту.

Скільки Росії обійдеться вторгнення в Україну

Цікаве явище я зараз бачу в інформаційному просторі РФ, а саме, ряд "експертів", "політологів" і всякого роду ЛОМів все частіше стали ставити питання про те, у скільки війна з Україною обійдеться Росії.

Насправді маніпуляція дуже цікава, адже війна з Україною в Росії вже як майже 8-й рік іде і обходиться Росії дуже дорого. Але все ж.

Наприклад, такий відомий у Росії графоман як Борис Рожин, з претензією на експертну думку пише про те, що якщо РФ нападе на Україну, то могутній російці це обійдеться всього лише у жалюгідні $30-$40 млрд.

Що тут скажеш… Економіст від Бога!

Для початку нагадаю, що санкції, введені проти Росії в 2014 році, тільки до 2020-го позначилися на ВВП РФ втратами більш ніж 5,5 трильйона доларів. Детально розписано тут . Це без урахування витрат на ведення бойових дій, утримання дотаційних окупованих територій та іншого. За 8 років окупації економіка Росії втратила понад $5,5 трлн!

Але такий "експерт" як Рожин цього не розповість. Адже йому важливо показати, що війна проти України для Росії – це як купити пакет насіння. Він не розповість, що з 2014 по 2020 рік кількість банків у Росії скоротилася з 897 до 331. Він не розповість, що за 8 років у Росії армія жебраків перевищила 21 млн людей. Він не розповість, скільки сотень заводів та підприємств закрилися в Росії через економічний занепад. Він не розповість, що протягом усього 2021 року від місяця до місяця в Росії встановлюються рекорди інфляції.

Бориско, $30-$40 млрд?

2014 року, вторгаючись в Україну, Росія мала запас міцності десятиліть високих цін на енергоносії. Зараз її немає. І чергова хвиля санкцій, які стосуватимуться, очевидно, держборгу РФ і SWIFT, просто зрубають російську економіку на корінь і обнулять її, повертаючи РФ до періоду перебудови СРСР. Хоча, далеко й так не треба повертати, адже зараз Росія всього за крок від нього.

$30-$40 млрд? Клоуни.

У перші дні вторгнення, тільки на обвалі цінних паперів, Росія орієнтовно втратить $500 млрд. Олігархи, які не перебувають у списку санкцій, тут же почнуть виводити свій капітал з РФ. Нагадаю, що абсолютними рекордсменами з виведення капіталу з РФ став 2014 рік, коли країну "великих перспектив" залишило понад $152 млрд!

У разі вторгнення Росії в Україну виведення приватних коштів із Росії перевищить $200 млрд, що на тлі виведення коштів із держборгу створить ефект гіперінфляції.

Фактично сумарний економічний ефект від вторгнення Росії в Україну одноразово створить умови для дефолту РФ. І, що найцікавіше, на цьому шляху, наприклад, як у 1998-1999 ніхто не рятуватиме. МВФ країні окупанту руку допомоги не протягне.

$30-$40 млрд? Дякую, посміявся. Адже тільки за моїми скромними оцінками, подібна авантюра Росії обійдеться в трильйон доларів.