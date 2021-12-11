Политический обозреватель Александр Коваленко подсчитал, сколько РФ потеряет в случае эскалации конфликта.

Во сколько России обойдётся вторжение в Украину

Интересное явление я сейчас вижу в информационном пространстве РФ, а именно, ряд "экспертов", "политологов" и всякого рода ЛОМов всё чаще стали задаваться вопросом о том, во сколько война с Украиной обойдётся России.

На самом деле манипуляция очень интересная, ведь война с Украиной у России уже как без малого 8-й год идёт и обходится России очень дорого. Но всё же.

Например, такой известный в России графоман как Борис Рожин, с претензией на экспертное мнение пишет о том, что если РФ нападёт на Украину, то могучей россиюшке это обойдётся всего-навсего в жалкие $30-$40 млрд.

Что тут скажешь… Экономист от бога!

Для начала напомню, что санкции, введённые против России в 2014 году, только к 2020-му отразились на ВВП РФ потерями более чем в 5,5 триллионов долларов. Детально расписано тут. Это без учёта затрат на ведение боевых действий, содержание дотационных оккупированных территорий и прочего. За 8 лет оккупации экономика России потеряла более $5,5 трлн!

Но, такой "эксперт" как Рожын этого не расскажет. Ведь ему важно показать, что война против Украины для России это как купить пакет семечек. Он не расскажет, что с 2014 по 2020 год количество банков в России сократилось с 897 до 331. Он не расскажет, что за 8 лет в России армия нищих превысила 21 млн человек. Он не расскажет, сколько сотен заводов и предприятий закрылись в России из-за экономического упадка. Он не расскажет, что на протяжении всего 2021 от месяца к месяцу в России устанавливаются рекорды инфляции.

Бориска, $30-$40 млрд?

В 2014 году, вторгаясь в Украину, Россия имела запас прочности десятилетий высоких цен на энергоносители. Сейчас у неё его нет. И очередная волна санкций, которые будут касаться, очевидно, госдолга РФ и SWIFT, попросту срубят российскую экономику на корень и обнулят её, возвращая РФ в доперестроичный период СССР. Хотя, далеко и так не нужно возвращать, ведь сейчас Россия всего в шаге от него.

$30-$40 млрд? Клоуны.

В первые дни вторжения, только на обвале ценных бумаг, Россия ориентировочно потеряет $500 млрд. Олигархи, не находящиеся в санкционных списках, тут же начнут выводить свой капитал из РФ. Напомню, что абсолютными рекордсменами по выводу капитала из РФ стал 2014-й год, когда страну "больших перспектив" покинуло более $152 млрд!

В случае вторжения России в Украину вывод частных средств из России превысит $200 млрд, что на фоне вывода средств из госдолга создаст эффект гиперинфляции.

Фактически, суммарный экономический эффект от вторжения России в Украину единомоментно создаст условия для дефолта РФ. И, что самое интересное, на этом пути, например как в 1998-1999 никто спасать не будет. МВФ стране оккупанту руку помощи не протянет..

$30-$40 млрд? Спасибо, посмеялся. Ведь только по моим скромным оценкам, подобная авантюра экономике России обойдётся в триллион долларов.