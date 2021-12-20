Путін намагається в черговій холодній війні здобути перемогу і новий світовий лад

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів про поточну ситуацію у трикутнику Україна-Росія-НАТО

Путін зробив черговий крок у створенні свого бачення безпеки у Європі та світі. Російське МЗС опублікувало проєкт договору зі США та угоди з країнами НАТО.

Сенс документів у тому, щоб юридично закріпити зі США та НАТО (окремо з кожною структурою), те, що вони беруть на себе зобов’язання не просувати межі Північноатлантичного альянсу на Схід. Це стосується насамперед України, Грузії, Молдови. Також росіяни хочуть, щоб американці та їхні союзники по НАТО не проводили жодної військової діяльності на цій території, не розміщували там бази та зброю, яку РФ розглядає як загрозливу для своєї безпеки.

При цьому Росія посилається на те, що це нібито необхідно для загальної стабільності. І наголошує, що Захід нібито обдурив Москву, даючи ще у минулому столітті усні угоди (коли впала Берлінська стіна) Горбачову (що він не підтверджує), що поступу НАТО на Схід не буде.

Путін хоче юридично оформленої міжнародної угоди, договору. Вплітаючи туди також не розміщення ракет середньої та малої дальності за межами США та РФ. Таким чином, передбачається безумовне ослаблення безпеки Європи, яку хочуть позбавити американських військ та озброєнь, що є там зараз.

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Заручниками такої ситуації виглядають передусім Україна, Грузія.

Путін намагається в черговій холодній світовій війні здобути перемогу, добитись Ялти-2. Нагадаю, що під час Ялти-1, Ялтинська конференція союзних держав, що відбулася 4-11 лютого 1945 року, СРСР, США та Великобританії фактично встановили повоєнний – новий – світовий порядок, розподіливши сфери впливу. Саме на це спрямовані запропоновані документи РФ. Це щодо «хотілок» Путіна.

Тепер щодо реакцій.

Прессекретарка президента США Джейн Псакі вже заявила, що європейська безпека (яка є частиною світової безпеки) обговорюватиметься разом із союзниками. Після відповідних консультацій

Представники НАТО визнають, що ситуація складна.

І на користь європейської та світової безпеки готові розглядати висунуті Москвою пропозиції. Але після того, як РФ послабить ступінь напруженості, відведе війська. При цьому наголошувалося, що не порушуватимуться права і свободи держав-партнерів.

Путін намагається підняти рівень, рівень свого становища у можливих подальших переговорах як зі Штатами, так і з НАТО. У нещодавній розмові з Байденом він, схоже, досягнув того, що на оператора «Північного потоку-2» не буде накладено санкцій. Хоча попередньо в оборонному бюджеті США такий момент було прописано. Але все йде до того, що триватиме процес сертифікації. Також Путін виторгував, що не буде приміряно санкції для десятків людей з його найближчого оточення.

І всього цього Путін досяг, влаштувавши ескалацію біля українського кордону.

Він збагнув, що це працює. І вирішив підвищувати ставки. Тому і запропонував наступний документ, який би дозволив РФ отримати ще більше можливостей реалізувати питання безпеки у своєму баченні. Тобто – у баченні Путін.

Путін зробив свій хід. Тепер м’яч на стороні США, країн НАТО. І все це стосується безпосередньо України.

Це небезпечно. Президент України зараз зустрічається із провідними представниками європейських держав, із генсеком НАТО.

З боку України важливо добиватися участі у переговорних процесах та виходити на них зі своїми пропозиціями.

Як позитивний момент хотів би зазначити, що процес переговорів дозволяє нам виграти час, щоб нарощувати свій військовий потенціал, розв'язувати питання безпеки.