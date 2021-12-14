Богдан відверто розповів про Путіна і Росію, і став "зіркою" росЗМІ

Колишній представник Офісу президента впевнений, що з Росією треба домовлятися, аби уникнути повномасштабної війни

Вашингтон займається "тролізмом", а Україна влаштовує "дипломатичну катастрофу" стосовно Росії. Таким чином охарактеризував нинішню ситуацію у зовнішній політиці ексочільник Офісу президента Андрій Богдан.

Свою позицію він висловив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

За словами колишнього чиновника, Володимир Зеленський абсолютно нехтує протокольними традиціями політики, що будувалися роками. Тому і будь-яка заява, звернена до російського президента Володимира Путіна, виглядає як чергова катастрофа.

"Кожне слово сказане вже має відповідь з того боку, кожен папірець, — наголосив Богдан. — Ну яке "давай зустрінемося в Єрусалимі" ти знімаєш? Це ж ганьба на весь світ!"

Ймовірно, саме таке ставлення нинішньої влади дозволяє іншим країнам відноситися до ситуації в Україні набагто простіше, ніж було раніше. Так, Богдан упевнений, що Білий Дім "тролить" нашу владу, прибираючи з порядку денного принцип "ні слова про Україну без України".

На це, за словами Андрія Богдана, натякають постійні бесіди західних політиків (зокрема Джозефа Байдена) із Кремлем, у яких центральну тему посідає саме Україна.

Щодо можливої загрози війни Богдан не був надто багатослівним. Лише наголосив, що це страшно, і Україна навряд чи переживе ще одне велике вторгнення.

"Треба домовлятися [зважаючи на все, з Росією — ред.], але за слова свої відповідати", — підкреслив ексголова ОП.

Тим часом кожну із цих заяв уже масово розтиражували російські ЗМІ, викручуючи їх для своєї пропаганди.

Скрин з Google

Цікаво, що при цьому українські військовослужбовці вважають, що користі від політичних домовленостей багато не буде. На думку героя України Дмитра Коцубайло ("Да Вінчі"), з терористами переговори вести зовсім не варто. Однак ситуація на Донбасі, каже солдат, зараз напружена більше, ніж за попередні роки.