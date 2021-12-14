Богдан відверто розповів про Путіна і Росію, і став "зіркою" росЗМІ
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Колишній представник Офісу президента впевнений, що з Росією треба домовлятися, аби уникнути повномасштабної війни
Вашингтон займається "тролізмом", а Україна влаштовує "дипломатичну катастрофу" стосовно Росії. Таким чином охарактеризував нинішню ситуацію у зовнішній політиці ексочільник Офісу президента Андрій Богдан.
Свою позицію він висловив в інтерв’ю Дмитру Гордону.
За словами колишнього чиновника, Володимир Зеленський абсолютно нехтує протокольними традиціями політики, що будувалися роками. Тому і будь-яка заява, звернена до російського президента Володимира Путіна, виглядає як чергова катастрофа.
"Кожне слово сказане вже має відповідь з того боку, кожен папірець, — наголосив Богдан. — Ну яке "давай зустрінемося в Єрусалимі" ти знімаєш? Це ж ганьба на весь світ!"
Ймовірно, саме таке ставлення нинішньої влади дозволяє іншим країнам відноситися до ситуації в Україні набагто простіше, ніж було раніше. Так, Богдан упевнений, що Білий Дім "тролить" нашу владу, прибираючи з порядку денного принцип "ні слова про Україну без України".
На це, за словами Андрія Богдана, натякають постійні бесіди західних політиків (зокрема Джозефа Байдена) із Кремлем, у яких центральну тему посідає саме Україна.
Щодо можливої загрози війни Богдан не був надто багатослівним. Лише наголосив, що це страшно, і Україна навряд чи переживе ще одне велике вторгнення.
"Треба домовлятися [зважаючи на все, з Росією — ред.], але за слова свої відповідати", — підкреслив ексголова ОП.
Тим часом кожну із цих заяв уже масово розтиражували російські ЗМІ, викручуючи їх для своєї пропаганди.
Цікаво, що при цьому українські військовослужбовці вважають, що користі від політичних домовленостей багато не буде. На думку героя України Дмитра Коцубайло ("Да Вінчі"), з терористами переговори вести зовсім не варто. Однак ситуація на Донбасі, каже солдат, зараз напружена більше, ніж за попередні роки.
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