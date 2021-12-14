Богдан разоткровенничался о Путине и России, и стал "звездой" росСМИ

Бывший представитель Офиса президента уверен, что с Россией нужно договариваться, дабы избежать полномасштабной войны

Вашингтон занимается "троллизмом", а Украина устраивает "дипломатическую катастрофу" по отношению к России. Таким образом охарактеризовал нынешнюю ситуацию во внешней политике экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Свою позицию он высказал в интервью Дмитрию Гордону.

По словам бывшего чиновника, Владимир Зеленский абсолютно пренебрегает протокольными традициями политики, которые строились годами. Поэтому и любое заявление, обращенное к российскому президента Владимиру Путину выглядит, как очередная катастрофа.

"Каждое слово сказанное уже имеет ответ с той стороны, каждая бумажка, — подчеркнул Богдан. — Ну какое "давай встретимся в Иерусалиме" ты снимаешь? Это же позор на весь мир!"

Вероятно, именно такое отношение нынешней власти и позволяет другим странам относиться к ситуации в Украине весьма проще, чем было ранее. Так, Богдан уверен, что Белый Дом "троллит" нашу власть, убирая из повестки дня принцип "ни слова об Украине без Украины".

На это, по словам Андрея Богдана, намекают постоянные беседы западных политиков (в том числе Джозефа Байдена) с Кремлем, в которых центральную тему занимает именно Украина.

Насчет вероятной угрозы войны Богдан не был слишком многословен. Лишь подчеркнул, что это страшно, и Украина вряд ли переживет еще одно крупное вторжение.

"Надо договариваться [судя по всему, с Россией — ред.], но за слова свои отвечать", — подчеркнул экс-глава ОП.

Тем временем каждое из этих заявлений уже массово растиражировали российские СМИ, выкручивая их в угоду своей пропаганде.

Скрин из Google

Интересно, что тем временем украинские военнослужащие считают, что толку от политических договоренностей много не будет. По мнению героя Украины Дмитрия Коцубайло ("Да Винчи"), с террористами переговоры вести вовсе не стоит. При этом ситуация на Донбассе, говорит солдат, сейчас напряжена больше, чем за все предыдущие года.