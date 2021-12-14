"Он же никому не говорит нет": Богдан объяснил, что и почему шептал Зеленскому "на ушко" (видео)

Неопытному в политике Зеленскому нужно было помогать, считает экс-чиновник

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который считает, что власть желает его отправить за решетку, рассказал, зачем в отдельных случаях "нашептывал" президенту Владимиру Зеленскому некие подсказки. Напомним, что такое поведение Богдана в свое время вызвало немало шуток и мемных реакций украинцев.

Свою версию происходящего экс-чиновник изложил во время интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, после своего назначения он столкнулся с проблемой неопытности Владимира Зеленского не только как президента, но и политика вообще.

"А как ты хочешь, человек вообще никогда в политике не был? Все его представление о политике — съемки фильма "Слуга народа". Оно такое далекое от реалии, как твоё присутствие в космосе", — заявил Андрей Богдан.

К тому же после победы к Зеленскому на Банковую зачастили люди, которые раньше входили в довольно близкий круг общения президента. Зачастую это были партнеры, с которыми Владимир Зеленский пересекался благодаря концертам "Кварталу-95". При этом, поясняет Богдан, люди приходили с просьбами кого-то куда-то назначить или подписать какой-то контракт.

"А Владимир Александрович… Он же никому не говорит "нет"! Владимиру Александровичу надо понравиться…", — возмутился бывший глава ОП.

При этом Богдан утверждает: конкретно "на ушко" подсказывал Зеленскому лишь дважды: один раз во время дебатов на стадионе с Петром Порошенком, второй — когда президент утроил перепалку с мэром Днепра Борисом Филатовым из-за стройки моста. При этом, по мнению экс-чиновника, ничего страшного в его помощи не слишком опытному политики абсолютно нет.

Напомним, что Андрей Богдан занимал должность руководителя Офиса президента с 21 мая 2019 года. Уволен чиновник был в феврале 2020 года. После этого он не раз был замечен в весьма колкой критике действий президента Зеленского и его команды.