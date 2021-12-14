"Він же нікому не каже ні": Богдан пояснив, що і чому шепотів Зеленському "на вушко" (відео)

Недосвідченому в політиці Зеленському треба було допомагати, вважає ексчиновник

Колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан, який вважає, що влада бажає його відправити за ґрати, розповів, навіщо в окремих випадках "нашіптував" президенту Володимиру Зеленському деякі підказки. Нагадаємо, що така поведінка Богдана свого часу викликала чимало жартів та мемних реакцій українців.

Свою версію того, що відбувається, ексчиновник виклав під час інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

За його словами, після свого призначення він зіштовхнувся із проблемою недосвідченості Володимира Зеленського не лише як президента, а й політика загалом.

"А як ти хочеш, людина взагалі ніколи в політиці не була? Усе її уявлення про політику — зйомки фільму "Слуга народу". Воно таке далеке від реалії, як твоя присутність у космосі", — заявив Андрій Богдан.

До того ж після перемоги до Зеленського на Банкову зачастили люди, які раніше входили у досить близьке коло спілкування президента. Найчастіше це були партнери, з якими Володимир Зеленський перетинався завдяки концертам "Кварталу-95". При цьому, пояснює Богдан, люди приходили із проханнями когось кудись призначити чи підписати якийсь контракт.

"А Володимир Олександрович... Він же нікому не говорить "ні"! Володимиру Олександровичу треба сподобатися...", — поділився обуренням колишній голова ОП.

При цьому Богдан стверджує: конкретно "на вушко" підказував Зеленському лише двічі: один раз під час дебатів на стадіоні з Петром Порошенком, другий — коли президент потроїв суперечку з мером Дніпра Борисом Філатовим через будівництво мосту. При цьому, на думку ексчиновника, нічого страшного в його допомозі не надто досвідченій політику абсолютно немає.

Нагадаємо, що Андрій Богдан обіймав посаду керівника Офісу президента із 21 травня 2019 року. Звільнений чиновник був у лютому 2020 року. Після цього він неодноразово був помічений у вельми жорсткій критиці дій президента Зеленського та його команди.