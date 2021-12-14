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"Камер на всіх не вистачить": Богдан розповів, кого можуть посадити за влади Зеленського (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Андрій Богдан Новина оновлена 14 грудня 2021, 19:56
Андрій Богдан

Список "претендентів" на місце у в’язниці у президента є досить довгим, вважає Богдан

Ексочільнику Офісу президента Андрію Богдану та ще деяким критикам політики Володимира Зеленського може загрожувати в’язниця.

Така заява від Богдана прозвучала під час його інтерв’ю для журналіста Дмитра Гордона.

За словами колишнього чиновника, нинішня українська влада із задоволенням поповнила б список наявних арештантів десятком, а то й сотнею імен — зі значної кількості людей, котрі займаються її критикою. Серед таких особистостей Андрій Богдан назвав себе та свого інтерв’юера Гордона, телеведучого Савіка Шустера, а також колишнього голову парламенту Дмитра Разумкова та тих депутатів, що його підтримують.

Богдан вважає, що у разі, аби правоохоронці після розпорядження влади "нарили" компромат на всіх цих людей, судові процеси не змусили б на себе чекати.

"Президент особисто дає команду", — підкреслив Андрій Богдан, відповідаючи на запитання журналіста про "джерело" розпоряджень про "посадку".

Також ексголова ОП зазначив, що в немилість до президента можуть потрапити абсолютно різні особи, включаючи навіть випадково помічених "ботів" у соціальних мережах.

Нагадаємо, що востаннє широка громадськість чула щось скандальне про Андрія Богдана, коли той у День пам’яті жертв голодоморів засвітився на вечірці, організованій радіо LUX FM

Теги:
#Володимир Зеленський #Дмитро Гордон #Андрій Богдан #Офіс Президента
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