У день пам’яті жертв Голодоморів Андрій Богдан засвітився на закритій вечірці із Монатиком

Відомий політик відпочивав із друзями у заміському комплексі в день жалоби в Україні.

Не лише відомі українські блогери мають погану пам’ять на дати та в дні жалоби в країні можуть закотити галасливу вечірку, бо в одного з них день народження, а й, як виявилося, політики теж.

Ексглава Офісу президента та колишній чоловік переможниці 11 сезону реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Богдан у день пам’яті жертв Голодоморів засвітився на закритій вечірці, яку організувало популярне радіо LUX FM. Фото політика опублікував ТСН.

На знімках видно, що Богдан придбав собі квиток у VIP-зоні, де відпочивав разом зі своїми друзями, спокійно куривши кальян і дивлячись на концерт популярних зірок. Зазначимо, що попри червону зону, в якій досі знаходиться Київ, на вечірці було чимало людей, що означає, що про соціальну дистанцію та інші карантинні норми ніхто не думав.

Варто відзначити, що одягнений Богдан був досить просто: сірий светр, джинси та кросівки.

Також, варто відзначити, що навіть день вшанування загиблих за часів Голодоморів, не завадили LUX FM влаштувати "гучну музичну вечірку LUX FM CHERRY PARTY", на якій виступав Заслужений артист України Дмитро Монатик, новачок шоу-бізнесу WELLBOY та зіркова гостя з Румунії MINELLI.

Захід проходив у заміському комплексі під Києвом — Navy, а ведучими були Слава Дьомін та Василиса.

Раніше "Телеграф" писав, що за вечірку, яку влаштував блогер Олександр Заліско у день пам’яті жертв Голодоморів, з ним та його гостями-блогерами почали розривати рекламні контракти українські компанії та бренди. Мабуть, щоб хоч якось загладить свою провину і не втратити заробіток, блогери почали публікувати свої вибачення, які тільки більше розлютили українців.