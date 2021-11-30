"Рубрика іспанський сором": виправдання блогерів з "голодної туси" ще більше розлютили мережу

Своїми виправданнями за влаштовану вечірку в день жалоби блогери тільки посилили ситуацію.

Після того, як багато великих українських компаній і брендів почали один за одним розривати контракти з відомими та популярними блогерами, які були присутні на масштабній вечірці у День пам’яті жертв Голодоморів, ті, мабуть, запанікували, і щоб не втрачати свій заробіток почали активно вибачатися у соцмережах.

Відео з вибаченнями опублікували у себе в Інстаграмі та винуватець урочистостей, блогер Олександр Заліско, його гості: Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо та Олександр Куровський, а також ведучий заходу Володимир Остапчук. Однак усі їхні пости не так виправдані за свій вчинок, як перенаправлення вини на владу, яка нібито "не нагадала".

Олександр Заліско після розмови з поліцією, одразу ж опублікував кілька сторіс у яких вибачився перед тими, чиї почуття були зачеплені. Однак він зазначив, що це не стосується тих людей, які просто підтягнулися "на галас".

Володимир Остапчук опублікував у Фейсбуці пост, у якому вибачився перед усіма українцями, зазначивши, що тоді він навіть не міг подумати, що 27 листопада за день і скільки за ним сумує. Також ведучий додав, що фраза "Голодна туса" жодного відношення до Дня пам’яті не має відношення.

Виділилася і Таня Самбурська, яка заявила, що ЗМІ не нагадували про те, що у 2021 році на 27 листопада випав День пам’яті жертв Голодоморів, хоча у Львові, де й проходила вечірка, цього дня проходила панахида і багато львів’ян запалювали свічки біля пам’ятника Т.Г.Шевченка. Щобільше, Самбурсая почала "наїжджати" на ЗМІ, які на цю ситуацію звернули увагу, а як вона подарунки передплатникам роздавала, то ніхто нічого не написав про це.

Валерія Юрченко також приєдналася до вибачень, чесно зізнавшись, що забула про цей день. Але знову ж таки, винна в цьому виявилася не вона, а ті, хто їй про це не нагадав.

Затяті захисники Заліско, блогери Наталія Литвин та її чоловік Олександр Куровський теж швиденько "перевзулися". Тільки Наталя приховала свою сторінку, мабуть, щоб захиститися від хейтерів, а ось Олександр опублікував посаду в Інстаграмі, в якій вибачився за себе та за свою дружину.

Також до всіх вибачень приєдналася і Саша Бо, якій дуже соромно за те, що вона забула таку важливу дату. Втім, від інших блогерів її вибачення-виправдання стилем не відрізняється.

Але і це не допомогло блогерам втихомирити хвилю хейту в їхній бік. Їхні "незвичайні" вибачення лише посилили невдоволення українців, що вони висловили у коментарях під постами блогерів та на своїх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, що причиною цього скандалу стала грандіозна вечірка, яку організував відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско на честь дня народження 27 листопада. Але сталося так, що у 2021 році його свято збіглося із вшануванням загиблих за часів Голодоморів, але блогера цей факт не зупинив.

Ми також писали про те, що на цій вечірці Саша Бо засвітила свого нового хлопця, яким виявився стоматолог із Івано-Франківська, на ім'я Платон.