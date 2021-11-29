Стало відоме ім’я нового хлопця Саші Бо: як він виглядає (фото)

Схоже, Саша Бо справді зустрічається зі своїм колишнім одногрупником.

Цієї суботи, 27 листопада, весь блогерський "колір нації" у День пам’яті жертв голодоморів зібрався на день народження 29-річного блогера Олександра Заліска, який він відзначав у Львові. Приїхала і відома франківчанка Саша Бо, яка перебуває у процесі розлучення зі своїм чоловіком, блогером Ігорем Пустовітом. На вечірку Саша прийшла не одна, а у компанії свого нового хлопця — Платона Тарнавського.

Про це пише "Ратуша".

За інформацією видання, Платон є стоматологом з Івано-Франківська, що підтверджує гіпотезу про те, що він новий хлопець Саші. Річ у тому, що у своєму інтерв’ю Славі Дьоміну колишній чоловік блогерки Ігор Пустовіт згадував, що новий хлопець Саші Бо — це її одногрупник, а як відомо, Саша якраз закінчила Івано-Франківський медичний університет за спеціальністю "стоматологія".

Саша Бо показалася з новим хлопцем на вечірці

Платон сам опублікував спільне фото із Сашею з вечірки Заліска. Крім того, пара засвітилася в інстаграм-сторіс інших гостей вечірки.

Зазначимо, що сторінка Платона Тарнавського в Інстаграм закрита, проте можна побачити, що Саша Бо на нього підписана.

Саша Бо: особисте життя

Саша Бо вийшла заміж за блогера Ігоря Пустовіта у 2015-му році. 2016-го року дівчина народила сина Данила, а 2018-го — другого сина Євгена. Про розлучення подружньої пари стало відомо 2021-го року. Цей процес супроводжувався гучними скандалами та взаємними образами з боку колишнього подружжя. Спочатку Саша Пустовіт дала гучне інтерв’ю Маші Єфросініній, в якому відверто висловилася про аб’юз і заявила, що її колишній чоловік постійно її принижував. Потім інтерв’ю у відповідь дав і сам Ігор, також заявивши, що Саша постійно його ображала.

В інтерв’ю Пустовіт також згадав про свою нову дівчину, не розкривши її імені, але сказавши, що "вона неймовірна". Пізніше в мережі встановили, що нова дівчина Ігоря Пустовіта — блогерка Ліна Сидор. А днями і Саша Бо почала показувати свого нового хлопця, щоправда, приховуючи його обличчя.