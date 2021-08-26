"Вона неймовірна": відомий блогер Ігор Пустовіт показав свою нову дівчину (фото)

Український блогер Ігор Пустовіт розповів, чому не афішує свої нові стосунки.

Відомий український блогер Ігор Пустовіт, який раніше розповів, чому не страждає через розлучення з дружиною, продовжує насолоджуватися життям без Саші Бо. Але і холостяком його вже не назвеш.

На своїй сторінці в Інстаграм блогер засвітив свою нову обраницю, але тільки зі спини. В сторіз Ігор написав невелику замітку, в якій пообіцяв пізніше розповісти про свою нову дівчину і відмітив, чому не хоче робити цього зараз.

"Я просто намагаюсь зберегти тишу, бо вона неймовірна. І тиша також" — пише Пустовіт, додаючи, що він мовчить, адже серед його підписників є багато жорстоких та не розуміючих людей.

Також, в своїх сторіз Ігор прокоментував заяви своєї колишньої дружини, стосовно його нових стосунків. Пустовіт вважає, що Саша робить це для того, щоб відвернути увагу від своїх "скелетів".

Ще в одній сторіз Пустовіт зазначив, що всі "обвинувачення" щодо того, що він дуже швидко розлюбив свою дружину і знайшов нову — безпідставні, адже ніхто не знає, що він переживав і протягом якого часу.

Нагадаємо, що про розлучення найвідомішої інста-пари України, Саші Бо (першого україномовного блогера з мільйонною аудиторією) і Ігоря Пустовіта, стало відомо на початку липня 2021 року. Пара вирішила розійтись після пʼяти років подружнього життя. Причину розлучення офіційно пара не коментує, але Ігор повідомив, що для них це рішення було виваженим.

Пара разом виховує двох синів: Данила (2016) і Євгена (2018). Попри розлучення, Пустовіт активно проводить час зі своїми синами.