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Визрівало роками: розкрилися нові деталі розлучення найвідомішою Інста-пари України

Визрівало роками: розкрилися нові деталі розлучення найвідомішою Інста-пари України
Оновлено 10:17 Сьогодні Телеграф Фото: instagram IGOR PUSTOVIT

Популярні українські блогери Олександра, більш відома як Саша Бо, і Ігор Пустовіт днями шокували своїх шанувальників новиною про те, що вони розлучаються після 5 років шлюбу. У подружжя є двоє синів.

Відзначимо, що офіційних коментарів пара не давала, але Ігор дав зрозуміти про це в своїх сторіз.

Чоловік знову звернувся в Інстаграмі до фоловерів і закликав не брати з них приклад, адже сім'я, за словами Пустовіта, це найкраще, що може статися в житті.

"Бережіть її максимально. Ремонтуйте, виправляйте, міняйте... У нас все зовсім по-іншому, не рівняйте свої побутові проблеми з нашою ситуацією. Моя Вам щира порада - не кидайтесь в крайнощі. Наша ситуація інша, рішення серйозне і зважене з обох сторін, яке визрівало роки. Ваші сварки - це дурниця! Не ведіться на "тренди", їх не існує. Є тільки Ви і Ваша сім'я! Інше значення немає ", - написав блогер.

Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)

Джерело: Інстаграм

Нагадаємо, що Олександра Пустовіт є першим україномовним блогером, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Інстаграмі. Більше про дівчину читайте тут.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 76

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Саша Бо, Олександра Пустовіт, Ігорь Пустовіт.
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