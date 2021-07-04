Визрівало роками: розкрилися нові деталі розлучення найвідомішою Інста-пари України

Популярні українські блогери Олександра, більш відома як Саша Бо, і Ігор Пустовіт днями шокували своїх шанувальників новиною про те, що вони розлучаються після 5 років шлюбу. У подружжя є двоє синів.

Відзначимо, що офіційних коментарів пара не давала, але Ігор дав зрозуміти про це в своїх сторіз.

Чоловік знову звернувся в Інстаграмі до фоловерів і закликав не брати з них приклад, адже сім'я, за словами Пустовіта, це найкраще, що може статися в житті.

"Бережіть її максимально. Ремонтуйте, виправляйте, міняйте... У нас все зовсім по-іншому, не рівняйте свої побутові проблеми з нашою ситуацією. Моя Вам щира порада - не кидайтесь в крайнощі. Наша ситуація інша, рішення серйозне і зважене з обох сторін, яке визрівало роки. Ваші сварки - це дурниця! Не ведіться на "тренди", їх не існує. Є тільки Ви і Ваша сім'я! Інше значення немає ", - написав блогер.

Джерело: Інстаграм

Нагадаємо, що Олександра Пустовіт є першим україномовним блогером, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Інстаграмі. Більше про дівчину читайте тут.