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Найвідоміша Інста-пара України розлучається? Що відбувається між Сашею і Ігорем Пустовіт
Найвідоміша Інста-пара України розлучається? Що відбувається між Сашею і Ігорем Пустовіт

Найвідоміша Інста-пара України розлучається? Що відбувається між Сашею і Ігорем Пустовіт

Найвідоміша Інста-пара України розлучається? Що відбувається між Сашею і Ігорем Пустовіт
19:14 Сьогодні Телеграф Фото: instagram sashaabo

Відомі в Україні блогери Олександра (найбільш відома як Саша Бо) і Ігор Пустовіт, мабуть, знаходяться на межі розлучення. Подружжя в шлюбі більше 5 років і живуть вони в Івано-Франківську. Пара завжди позиціонувала себе як щаслива сім'я.

Як пише UInstaView, Олександра і Ігор нібито роз'їхалися і більше не живуть разом. Відомо, що раніше подружжя побудували будинок, але закінчити всі ремонтні роботи не вдалося.

Судячи з сторіз чоловіка в Інстаграм, пара сподівається на мирне розлучення, яке не зашкодить їх двом синам - Данилу (2016) і Євгенію (2018).

"Ми занадто сильно любимо наших дітей, щоб їм потім в майбутньому невідомі люди переказували якісь дурниці і бруд про наше розлучення. Все відбудеться мирно і швидко, ми дорослі люди і ловити хайп на такій темі, повірте, не найкращий варіант. Тому, якщо хто очікував, то шоу не відбудеться. Прошу наперед вибачення", - написав Ігор.

Дівчина поки ніяк не коментує ситуацію.

Саша Пустовіт є першим україномовним блогером (@sashaabo), якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Інстаграмі. Блог 26-річна дівчина веде з 2016 року. Тематика - материнство, здоров'я, краса і лайфстайл. У 2019 визнана кращим блогером України.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 112

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Блогери, Саша Бо, Олександра Пустовіт, Ігорь Пустовіт.
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