Хто така Саша Бо і чи правда, що вона розлучається з Ігорем Пустовітом (фото)

Блогер з мільйонною аудиторією Саша Бо (наст. ім'я Олександра Пустовіт, в дівоцтві Боднар) розлучається зі своїм чоловіком, також блогером, Ігорем Пустовітом після 5 років подружнього життя. Про це чоловік сам написав у себе в сторіз Інстаграму.

Чим відоме подружжя і що вони постять на своїх особистих сторінках в соцмережі, - дізнайтеся в матеріалі "Телеграфу".

Олександра Пустовіт (@sashaabo) з Івано-Франківська є популярною в Україні інста-мамою. Вона - перший україномовними блогер, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в соцмережі. Блог дівчина веде з 2016 року. На її аккаунт підписано понад 1,9 мільйона користувачів. Її пости про виховання двох синів - Данила (2016) і Євгена (2018), догляд за собою та своїм здоров'ям чергуються з особистими переживаннями, мотиваційними "стусанами" і публікаціями про життя. Олександра також має власний салон краси.

У 2018 році стала Лідером думок за версією журналу Cosmopolitan. У 2019 була визнана кращим блогером України. У 2020 році увійшла ТОП-10 найкрасивіших жінок України за рейтингом від Фактів ICTV.

Ігор Пустовіт (@pustovit) має більше 800 тисяч підписників. Блогер пише на лайф-стайл теми, робить огляди новинок техніки, а також займається рекламою. А ще він досить відомий шоумен в Києві.