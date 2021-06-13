Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)

Лідер української рок-групи "Океан Ельзи" і колишній Народний депутат України Святослав Вакарчук, який заявив 12 червня про розлучення з дружиною Лялею Фонарьовой після 20 років спільного життя, з'явився в компанії красунь в одному з ресторанів Луцька.

Користувачка Інстаграма OlyaSmyk поділилася в суботу ввечері фото, на яких зображені молоді дівчата разом з 46-річним музикантом.

Додамо, що в Луцьку 11 червня відбувся концерт Вакарчука і Ко в рамках туру "Оранжерея". Мабуть, після виступу артист вирішив трохи відпочити і відправився в один з місцевих ресторанів, де сфотографувався з прихильницями своєї творчості. Припустимо, що фото були зроблені якраз 11 червня, але розміщені вже на наступний день, коли лідер рок-групи повідомив про розлучення.

Раніше "Телеграф" писав, що дружина Сергія Притули, який став батьков втретє, поділилась фото з пологового будинку.