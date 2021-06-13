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Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)

Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Оновлено 12:21 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Святослава Вакарчука

Лідер української рок-групи "Океан Ельзи" і колишній Народний депутат України Святослав Вакарчук, який заявив 12 червня про розлучення з дружиною Лялею Фонарьовой після 20 років спільного життя, з'явився в компанії красунь в одному з ресторанів Луцька.

Користувачка Інстаграма OlyaSmyk поділилася в суботу ввечері фото, на яких зображені молоді дівчата разом з 46-річним музикантом.

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Додамо, що в Луцьку 11 червня відбувся концерт Вакарчука і Ко в рамках туру "Оранжерея". Мабуть, після виступу артист вирішив трохи відпочити і відправився в один з місцевих ресторанів, де сфотографувався з прихильницями своєї творчості. Припустимо, що фото були зроблені якраз 11 червня, але розміщені вже на наступний день, коли лідер рок-групи повідомив про розлучення.

Святослав Вакарчук

Раніше "Телеграф" писав, що дружина Сергія Притули, який став батьков втретє, поділилась фото з пологового будинку.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 33

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Луцк, Святослав Вакарчук, Ляля Фонарьова.
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