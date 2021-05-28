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П'ятниця, 28.05.2021
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"На цьому не зупинимося": з'явилося фото Притули з новонародженою дочкою в пологовому будинку

"На цьому не зупинимося": з'явилося фото Притули з новонародженою дочкою в пологовому будинку
13:00 Сьогодні Телеграф

25 травня популярний український телеведучий Сергій Притула став батьком втретє. У шоумена і його дружини народилася друга дочка, яку назвали Стефанія.

Через кілька днів після пологів Катерина Сопельник дала інтерв'ю виданню jetsetter, в якому розповіла про свою вагітність і про реакцію Сергія і дітей на поповнення в родині.

Новоспечена матуся розповіла, що пологи пройшли набагато легше, ніж перші. А пологи були партнерськими. Сергій Притула був поруч зі своєю дружиною, що дуже їй допомагало.

Також Катерина зізналася, що її пологи повинні були бути 20-22 травня, якраз в той час коли Притула коментував "Євробачення". Телеведучий "просив" тоді ще ненароджену доньку трошки почекати.

Ведучий шоу "Хто зверху" виявляється дуже сентиментальний, адже коли побачив тест на вагітність з двома смужками - не стримав сліз. Діти теж дуже зраділи. Молодша Соломія навіть пообіцяла допомагати мамі з маленькою. Діма звичайно дуже хотів братика, але і сестричок дуже любить.

Вибір ім'я Сергій надав дружині, так як вона протягом усього терміну виношує і народжує дитину. Ім'я Стефанія - дуже подобалося Катерині, тому так малечу і назвали.

Сергій Притула не збирається зупинятися на трьох дітях. Він відчуває, що його "місія" ще не до кінця виконана, і він сподівається, що вони з дружиною будуть продовжувати збільшувати генофонд України.

Раніше, "Телеграф" писав, що відомо про родину відомого українського телеведучого Сергія Притули.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 78

Все по темі:

Беременность, Телеведущий, Сергей Притула, Екатерина Сопельник.
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