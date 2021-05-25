Притула вже тричі тато: як виглядають всі його діти і дружина на фото

25 травня популярний український телеведучий Сергій Притула став батьком втретє. У шоумена народилася друга донечка, яку назвали Стефанія.

Тепер Сергій Притула - багатодітний батько, у якого "синочок і дві лапочки дочки".

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Відзначимо, що ось дружина шоумена, Катерина Сопельник, поки не багатодітна мама, адже старший син Сергія Притули, Дмитро, народився в першому шлюбі. А вона подарувала чоловікові двох дівчаток - Соломію і Стефанію.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katrusya_s (@kateryna_pry)

Сергій Притула та Катерина Сопельник познайомилися під час роботи на одному з телеканалів. Довгий час пара не афішувала свої стосунки, і навіть весілля, яка відбулась 28 серпня 2015 року, була таємницею. На ній були присутні тільки рідні і близькі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katrusya_s (@kateryna_pry)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katrusya_s (@kateryna_pry)

Зі своєю першою дружиною, Юлією Андрейчук, Сергій познайомився в 2007 році в Тернополі. У шлюбі з нею, в 2008 році, у них народився син Дмитро. Відзначимо, що хлопчик дуже часто проводить час з батьком, і судячи зі знімків, які шоу-мен публікує в соцмережах, то і добре ладнає з мачухою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Вже у другому шлюбі, Сергій став татом донечки. 27 липня в 2017 році народилася Соломія. Дівчинка росте справжньою татовою донькою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katrusya_s (@kateryna_pry)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Ну і з 25 травня, у Сергія є ще одна дівчинка в сім'ї.