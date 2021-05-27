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Jerry Heil влаштувала імпровізований концерт в центрі Києва

Jerry Heil влаштувала імпровізований концерт в центрі Києва
Оновлено 12:30 Сьогодні Телеграф

Популярна українська виконавиця Jerry Heil, справжнє ім'я Яна Шамаева, одна з найближчих до народу співачок. Адже саме завдяки їх результатам пошуку і лайкам вона стала популярною.

Попри досить велику популярність Яна не відмовляє собі в задоволенні заспівати з вуличним музикантом просто посеред столиці. Так, під час своєї прогулянки Хрещатиком, дівчина вирішила влаштувати мініконцерт і виконала кілька своїх хітів під гітару.

Роликом з "виступу" Jerry Heil поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. Варто відзначити, що з технічних причин їй довелося видалити перший пост, але пізніше вона його перезалила.

"Цей відос знявся під час того, як я підійшла до музиканта на Хрещатику поспівати. Ви знаєте, я це часом роблю, бо страшно люблю! " - написала Яна. 

 
 
 
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Публикация от ouTube & TikTok: JERRY HEIL (@thejerryheil)

Раніше, "Телеграф" писав, що Яна Шемаева/Jerry Heil шокувала своїх шанувальників поголеною головою. Насправді виконавиця не позбувалась довгого волосся, їй нанесли грим для реклами.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Певица, Jerry Heil, Яна Шамаева.
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